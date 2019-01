Egídio Serpa: Pecuária, 100% de pastagem

Zuza de Oliveira, agrônomo e especialista em agropecuária, fez um estudo que revelou: a pecuária cearense gera uma receita anual de R$ 2,6 bilhões, o que significa 45% da renda bruta no campo. O leite lidera essa receita com R$ 742,9 milhões, graças à produção que se registra em 73 mil propriedades rurais de todos os tamanhos espalhadas pelo Ceará. Zuza faz outra constatação: a pecuária é atividade mais adaptada ao semiárido do que a agricultura. Enquanto esta iniciou o plantio agora, "a pecuária, graças às boas chuvas de dezembro e janeiro, já tem pastagem 100% segura na Ibiapaba e no Litoral, 80% no Centro Sul e Cariri, 50% no Sertão Central e Inhamuns, 30% em Crateús e 20% no Vale Jaguaribano". Zuza lembra que se trata apenas de "pastagem nativa", isto é, não inclui o cultivo de alimentos que serão ensilados ao longo deste primeiro semestre, como sorgo e milho, por exemplo.

Bombeando

Em busca de toda a água disponível, a Cogerh bombeará para o Canal do Trabalhador e para o Eixão das Águas toda a água que o Rio Pirangi está mandando hoje para o mar. Será um metro cúbico (m³) para cada canal.

Desperdício

Por falar em água: em todas as estações chuvosas, Fortaleza registra precipitações que, somadas, alcançam até mil milímetros. Toda essa água "infelizmente vai para o oceano", lamenta o presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, na opinião de quem "a PMF já deveria ter modernizado e ampliado a rede de drenagem da cidade". Ele sugere que a Prefeitura busque expertise no exemplo da Austrália cujo Governo reformulou todo o seu sistema de recursos hídricos, incluindo uma mudança radical nos sistemas de drenagem de suas cidades.

Floricultura

Gilson Gondim, um dos líderes da floricultura cearense, informa: o Mercado das Flores, que será inaugurado sexta-feira, dia 25, no Parque Joaquim Távora, na Avenida Pontes Vieira, terá gestão da Adece, mas seu custeio será bancado, durante seu primeiro ano de operação, pela Prefeitura de Fortaleza. "Feliz decisão do prefeito Roberto Cláudio", observa.