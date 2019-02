Egídio Serpa: Embrapa usa caju e soja no hambúrguer

Pesquisadores da Embrapa Agroindústria Tropical, sediada aqui em Fortaleza, criaram e desenvolveram - para produção em escala industrial - um hambúrguer feito da fibra do caju e tonificado com proteína da soja. O produto apresentou ótima aceitação em testes de análise sensorial e de intenção de compra. E mais: tem apenas metade das calorias do seu similar de carne bovina, é rico em vitamina C, possui excelente digestão e pode ser uma boa alternativa para compor dietas de baixa caloria uma vez que, por causa da grande quantidade de fibra, cria a sensação de saciedade ao ser ingerido. Também integra dietas com restrição ao consumo de proteína animal, sendo opção para o mercado de consumidores veganos. A outra versão do hambúrguer do caju desenvolvida pela Embrapa cearense apresenta como base proteica o chamado "feijão-de-corda" e foi planejada para a produção doméstica, com o objetivo de oferecer uma alternativa de renda a agricultores familiares. Agora, a parte que mais interessa: estudo de viabilidade econômica demonstrou que, enquanto o quilo de outros hambúrgueres vegetais pode ser encontrado no mercado por R$ 50, o de caju pode ser comercializado por R$ 12. O preço é também menor do que o do hambúrguer de carne bovina, que custa no mercado R$ 15 por quilo.

Tudo novo

Será hoje, quinta-feira (21), às 19 horas, no Hotel Praia Centro, o evento em que o executivo Geraldo Luciano Matos Júnior tomará posse da presidência do Partido Novo no Ceará, tendo como atração seu líder nacional, João Amoêdo, ex-candidato a presidente.

Start up

Empresa cearense, a startup Delfos receberá R$ 1,5 milhão da EDP Ventures Brasil, braço de capital de risco do Grupo EDP Brasil. Com esse investimento, a Delfos finalizará o desenvolvimento da Inteligência Artificial aplicada à manutenção de usinas de geração de energia. "Queremos investir para alavancar o desenvolvimento de tecnologias criadas no Brasil. Por isto, escolhemos a Delfos", disse Cássio Vidigal, líder da empresa de venture capital da EDP.

Empresários que são sócios do Sinduscon-Ceará e estudantes dos cursos de engenharia e arquitetura visitaram, na cidade de Quixeré, a gigantesca fábrica da Companhia de Cimento Apodi - união da família Dias Branco com a multinacional grega Titan (cada um tem 50%). A Apodi tem moagem no Pecém, 3 centrais de concreto, 1 laboratório e 11 Centrais de Distribuição.

De honório pinheiro, ex-presidente do CDL de Fortaleza, da FCDL-Ceará e sócio-diretor do Pinheiro Supermercado: "As coisas no Brasil estão mudando, principalmente na questão ética. As pessoas têm de ser totalmente éticas, na mente e nas ações. Não se pode mais dizer que é ético sem praticar a ética", diz ele. E sobre a Nova Previdência: "Tomara que ponha fim aos privilégios que são muitos".