Egídio Serpa: Ceará vê tecnologias para a fruticultura

Berlim (Alemanha) - Na maior feira de frutas do mundo - a Fruit Logistica, que será aberta amanhã (6) nesta capital - os fruticultores cearenses que dela participarão como expositores e visitantes conhecerão as últimas novidades da biotecnologia hortifruti. A direção do evento, como anualmente acontece antes de sua abertura, elegeu 10 novidades que concorrerão ao cobiçado Innovation Wards 2019, o grande prêmio da feira. Esta coluna destaca os seguintes: 1) 300 AVC, máquina suíça patenteada para remoção de caroços de abacate. É capaz de transportar até 300 abacates por minuto para um recipiente especial, no qual são posicionados na vertical. Um espigão mantém o caroço no lugar e a fruta é cortada em duas metades; 2) Modula Roter, italiano, um semeador eletrônico no qual elementos flexíveis de perfuração acolhem as sementes. A distância entre sementes é adaptada à respectiva cultura; 3) Slide Valeriana Eco, uma máquina elétrica para colheita de alface com um pente para a otimização do transporte. Estas novidades serão detalhadas hoje em palestras técnico-científicas.

Automatização

Comprar e, em seguida, enfrentar a fila do "checkout counter" dos supermercados já é considerado tempo perdido. Os varejistas que implementarem formas criativas de reduzir ou eliminar esse tempo ganharão a admiração e a fidelização dos seus clientes. Aqui em Berlim já se fala que, em um par de anos, o supermercado irá até o cliente levando suas compras em carros autônomos. Resumo: a profissão de caixa de supermercado será extinta.

Missão cearense

Estão em Berlim para a Fruit Logística os empresários Edson Brok, da Nordeste Vegetais, que cultiva banana na Chapada do Apodi, e Luiz Roberto Barcelos, sócio e diretor da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora brasileira de melão, com fazenda de produção em Icapuí. Também está aqui o já anunciado secretário executivo do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Sílvio Ribeiro. Além dos irmãos Prado, da Itaueira, que produz pimentões coloridos na Ibiapaba e melões na Bahia e Piauí. Sem falar no time da CIPP S/A, que novamente montou estande próprio para divulgar o Porto do Pecém, que agora tem um sócio - o Porto de Roterdã. Hoje, os cearenses ouvem palestras sobre tecnologia. Amanhã, recebem clientes europeus.

COMITIVA

Presidente da Faec, Flávio Sabóya confirma: vai integrar a comitiva de Tereza Cristina, ministra da Agricultura, que visitará no dia 14 de abril fazendas de produção de rosas e de aves e ovos na Ibiapaba, de melões em Icapuí e de camarões no vizinho RN. Amigo pessoal da ministra, ele apresentará a ela o agronegócio cearense.

TENSÃO

Empresários cujas empresas dependem do uso intensivo de água não escondem sua preocupação com a baixa pluviometria desta pré-estação de chuvas. Insuficientes para recarregar os grandes açudes, essas chuvas garantem, porém, o pasto natural para o rebanho bovino leiteiro. O Governo já trabalha com alternativas.