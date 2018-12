Egídio Serpa: Bolsonaro, medidas fortes

Esqueçamos hoje o novo secretariado do governador Camilo Santana e foquemos na boa expectativa para a economia que gera o futuro Governo Bolsonaro. Para começar, o preço do petróleo segue caindo - há superoferta de óleo, o que significa que os custos de transporte das mercadorias - incluindo os alimentos - seguirão estáveis, segurando a inflação. Se a próxima gestão fizer mesmo o que promete - cortar despesas, reduzir subsídios, privatizar o privatizável, abrir paulatinamente a economia brasileira à competição internacional e reformar a Previdência - o País voltará a crescer, e o desemprego cairá. O time do futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, está anunciando que, em 30 dias, serão tomadas "medidas fortes" - seja lá o que isto possa significar para quem trabalha e produz.

Paris, não

Há cearenses pensando duas vezes antes de escolher Paris como seu destino turístico. Lá, já há casos de assalto - o zagueiro brasileiro do PSG, Thiago Silva, teve sua casa invadida por bandidos armados, que levaram dela joias e relógios de luxo. Deve ser horrível morar em cidades violentas.

Crescendo

Dono da rede Mercadinhos São Luiz, Severino Ramalho Neto anuncia: no próximo dia 11 de janeiro, inaugurará sua superloja da Av. Santos Dumont com Av. Rui Barbosa. Como foi este 2018? E ele: "Positivo. Crescemos, abrimos mais três lojas e nos consolidamos no mercado". O São Luiz é empresa de supermercado cearense da gema.

Quem paga?

De amanhã até 2 de janeiro, grandes artistas farão shows diários na Praia de Jericoacoara, cujos hotéis já estão lotados. Entre as atrações, Anita e Ivete Sangalo, cujo cachê é milionário. A pergunta é: quem paga por isso tudo?

Dessalinização

Já dispõe o Ceará de tecnologia para a dessalinização de poços de água salobra. Mas de pequenos volumes. Nos últimos quatro anos, foram perfurados mais de 6 mil poços em áreas de cristalino, e deram água salgada. Com tecnologia simples, por osmose reversa, a Sohidra torna potável essa água. Resumo: a tecnologia de dessalinização que Bolsonaro quer importar de Israel deverá ter como foco a água do mar.