Egídio Serpa: agricultura: havia dois Brasis

Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Brasil é o que produz café, soja, milho, feijão, algodão, leite e proteína animal. O Brasil que produz, na região do semiárido nordestino, as "minor crops" (pequenas culturas) - como melão, melancia, aspargo, mamão, banana, manga, caju e a proteína oriunda da carcinicultura - não existia. Mas agora existe, graças à decisão da ministra Tereza Cristina, que, pessoalmente, na companhia do presidente da Embrapa, Sebastião Barbosa, passou quatro dias da semana passada em visita a empreendimentos agrícolas localizados nos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. "Ela veio com uma cabeça e voltou com outra" - foi o que disseram a esta coluna os empresários do agronegócio cearense que, aqui e no RN, acompanharam a visita da titular do Mapa. Tereza Cristina "vivia apenas o agro dela, que é bem diferente do que se pratica no semiárido do Nordeste". Agora, ela já sabe do que se trata, "e, quando os nossos pleitos chegarem a Brasília, sua decisão será embasada não no que disseram a ela, mas no que ela mesma viu, e isto faz uma enorme diferença", como afirmaram Luiz Roberto Barcelos, da Agrícola Famosa, e Cristiano Maia, da Potiporã, que - juntamente com o presidente do BNB, Romildo Rolim - a receberam em suas fazendas de produção de frutas e camarão. Na foto acima, feita sábado, 16, na fazenda Potiporã, a ministra Tereza Cristina, ladeada pelo presidente do BNB, Romildo Rolim, e pelo empresário Cristiano Maia, conhece a quarta geração de camarões cultivados segundo nova biotecnologia que os fazem mais resistentes a doenças, incluindo a mancha branca.

Pet no iguatemi

Maior rede brasileira de lojas de produtos Pet e para animais, a Cobasi abrirá, nos próximos dias, no Shopping Iguatemi de Fortaleza, sua 78ª unidade. Um detalhe: ela terá mais de 24 mil itens. Outro: a Cobasi está recrutando profissionais, como vendedor especializado em produtos veterinários, tosador e líder de seção, entre outras atividades.

Previdência

Um estudo do Insper - Instituto de Ensino Superior em Negócios, Direito e Engenharia - revela: a elevada participação dos gastos com aposentadoria no orçamento do Governo Federal redunda em fatias reduzidas para outras finalidades, como saúde e educação. Os gastos com as aposentadorias do INSS e dos servidores públicos federais correspondem a mais da metade das despesas primárias obrigatórias do Governo. Somado ao gasto com folha de pagamento, cerca de 65% do orçamento do Governo são comprometidos. O Benefício de Prestação Continuada (BPC) e programas de assistência social, como o Bolsa Família, somam 7% da despesa. Já para a educação, excluindo salários dos servidores, são destinados 3% dos gastos. Há outras nove razões - apoiadas em gráficos - que, segundo o Insper, mostram a necessidade e a urgência da reforma da Previdência.

Na moda

Vem aí, de 14 a 16 de maio, no Centro de Eventos, mais uma edição da Ceará Fashion Trade, feira setorial da moda que se consolida no calendário do Estado. Ela reunirá pequenas, médias e grandes empresas confeccionistas do Ceará com atuação no atacado nas modalidades de pedido futuro, pronta entrega e private label. O evento terá o apoio estrutural da Fiec, do Sindroupas e do Sindconfecções.

Licenciamento

Empresários da construção civil voltada para o turismo gostaram do projeto de Otimização do Licenciamento Ambiental que lhes mostraram o secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno, e o superintendente da Semace, Carlos Alberto Mendes Júnior. Há uma queixa antiga do empresariado de diferentes setores da economia cearense contra o que consideram demora excessiva do processo de emissão da licença ambiental feito pela Semace, que promete utilizar, no curto prazo, a tecnologia digital para tornar rápida a burocracia oficial, como já faz com êxito a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF).

Sem subsídio

Flávio Saboia, presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), acompanhado dos presidentes dos Sindicatos Rurais da Ibiapaba, recepcionou a ministra Tereza Cristina, com a qual conversou sobre a ameaça que paira sobre os produtores rurais: o Governo Federal deseja cortar o subsídio da energia elétrica consumida na atividade agropecuária. Tema para o Congresso Nacional.