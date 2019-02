Dessalinização de 1m³ de água é inviável

Ex-subsecretário de Estado dos EUA para a América Latina no Governo George W. Bush, o embaixador Roger Noriega - hoje um fomentador de grandes negócios neste continente - recolocou o Brasil no seu radar. Ele está em Brasília. Uma fonte desta coluna com estreita ligação com ele revelou ontem que Noriega - que visitou Fortaleza há seis anos - tem foco também no Ceará, olhando 1) a dessalinização da água marinha, 2) o Complexo do Pecém e 3) o agronegócio. Sobre o primeiro item, ele sentenciou à fonte: "Projeto de dessalinização com capacidade de apenas 1m³ por segundo é inviável. Com 2 m³/s, também".

Para bebês

Pilotada pelas irmãs e sócias Nayana, nutricionista, e Alyne do Vale, administradora e mestre em marketing, a Papá Comida de Criança, empresa cearense criada há dois anos, acaba de ganhar o Prêmio Você Empreendedor. Como sugere o nome, ela produz alimentação para bebês, incluindo os que têm alergia à proteína do leite.

Seguro

No Ceará, em 2018, cresceu 14% a procura por seguro de vida - segundo levantamento da seguradora multinacional Mongeral Aegon. Também cresceu 6% a procura, aqui, por planos de previdência complementar. Causa: "O aculturamento da população sobre a importância do planejamento financeiro", explica David Martins, superintendente da Mongeral.

COMUNICAÇÃO

Hoje, a pioneira VSM Comunicação - liderada por Marcos André Borges - celebra 30 anos. E, de presente, recebe novos clientes: Escola Superior de Advocacia do Ceará, Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Ceará e Associação Cearense de Registradores de Pessoas Naturais.

Opinião

De um industrial cearense sobre o secretário da Casa Civil, Élcio Batista: "Ele é o pronto-socorro do empresariado".

Milhares de mudas de árvores foram doadas pelo programa Compromisso Verde, da Construtora C. Rolim Engenharia, à ONG Muda Meu Mundo que, em parceria com produtores do município, reflorestará 20% da área das propriedades rurais - todas de pequeno porte - de Pindoretama. Eis um exemplo a ser imitado.

Renan calheiros, que pode ser eleito hoje, pela 5ª vez, presidente do Senado, é o espelho da velha política - a do toma lá dá cá. Ele mesmo tem dito que sua antiga versão estatizante não existe mais. No lugar dela, surgiu a versão do Renan liberal, privatizador, apoiador das reformas da Previdência e Tributária. Você acredita?