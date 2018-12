Cabeto e João Marcos na Saúde

Com carta branca do governador Camilo Santana para compor sua equipe e, principalmente, para reformular a estrutura administrativa e reorientar o foco das políticas da pasta, o cardiologista Carlos Roberto Martins Rodrigues, o Dr. Cabeto, futuro secretário de Saúde do Estado, já procura um executivo de alto nível para, com ele, tocar a pesada máquina da Sesa. Esta coluna pode informar que esse executivo é o atual secretário da Fazenda, João Marcos Maia, para cujo lugar na Sefaz está muito cotada a auditora e doutora em Direito Tributário, Fernanda Mara de Oliveira Macedo, dos quadros técnicos da casa. Ela é, neste momento, a mais forte candidata para a Sefaz, mas ainda não está confirmada, "pois tudo na política muda como a nuvem", como revelou uma fonte bem informada. Um detalhe: o Dr. Cabeto só poderá assumir o comando da Secretaria da Saúde no próximo mês de março. Ao longo dos próximos três meses, ele tratará de sua cessão junto à Universidade Federal do Ceará e de encaminhar providências de natureza pessoal.

Secretariado

De um empresário que está por dentro da construção do time de auxiliares para o segundo mandato do governador Camilo Santana: "Será o secretariado possível, tendo em vista os variados interesses de sua vasta base de apoio na Assembleia Legislativa, com mais de 20 partidos, cada um querendo uma das só 21 fatias do bolo".

Alimentos

Informa o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), citando pesquisas da Unicamp e da Unesp, ambas de S. Paulo: "O Brasil utiliza, por hectare, oito vezes menos agrotóxicos do que o Japão, seis vezes menos do que boa parte dos países da Europa, e três vezes menos do que os Estados Unidos". Não se produzem alimentos em grande escala - como nos EUA, Europa, Japão, Austrália, China - usando defensivos orgânicos. A população do mundo aproxima-se dos 9 bilhões de pessoas, que precisam ser alimentadas diariamente.

Um salto

Atuando na construção pesada - é sua a Construtora Samaria, que executa obras rodoviárias no Ceará - e na carcinicultura - é dono da Potiporã, maior fazenda brasileira de criação de camarão em cativeiro, o engenheiro e empresário Cristiano Maia, feliz com as boas chuvas dos últimos dias, resume: "O Ceará está pronto para dar um salto de qualidade e quantidade no agronegócio. Bastará só que 2019 venha com chuva para a recarga dos açudes. Com os açudes cheios, 'saia do meio", porque haverá mais investimento, mais produção e muito mais emprego".

Destemperado

Donald Trump pressiona Jerome Powel, presidente do FED - o Banco Central dos EUA - a deixar o cargo. Mas a Lei o impede de fazê-lo. Trump, o destemperado, acusa o FED de ser "o único problema" da economia norte-americana. E diz isso com todas as letras. Resultado: a Bolsa de Valores de New York desabou, tornando a véspera do Natal de 2018 a pior de sua história e arrastando os mercados financeiros do resto do mundo - o preço do petróleo caiu. São os primeiros sinais das dificuldades que 2019 reserva para a maior economia do planeta, que, de quebra, mantém acirrada disputa comercial com a China. Vale lembrar que o Governo dos EUA está paralisado desde sábado, porque o Orçamento ainda não foi aprovado. Parece que, entre o Natal e o Ano Novo, haverá mais emoções.

Bolsonaro

Admirador de Trump, o presidente eleito Jair Bolsonaro publicou duas mensagens pelo Twitter. Na primeira, prometeu que alguém de "perfil técnico" ocupará a direção da Anvisa, "um órgão que terá o merecido valor para o desenvolvimento da medicina". Na segunda, tocou música nos ouvidos do empresariado: "Inúmeras regulamentações em todos os setores, que só servem para arrecadação e entraves do desenvolvimento, sem nenhum retorno prático ao cidadão, irão ser revogadas rapidamente em meu governo. Menos interferência do Estado significa melhores condições de vida ao brasileiro". Bolsonaro, como Trump, tem uma pedra no meio do caminho - o Congresso Nacional, que costuma cobrar caríssimo, pela aprovação de propostas do Executivo.