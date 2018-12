Cipp movimenta mais de R$ 35 milhões com fornecedores do Ceará

Focada em desenvolver o mercado local, a Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Aecipp) vem constantemente gerando diálogo entre as indústrias instaladas no Cipp e fornecedores cearenses de serviços, equipamentos e materiais. Entre janeiro e novembro deste ano, a associação afirma que esse diálogo já movimentou mais de R$ 35 milhões em negócios entre companhias cearenses, gerando empregos e renda no Estado.

"Estamos buscando fornecedores locais para gerar negócios e melhorar o ecossistema local. Esse diálogo também serve para ver quais são as expectativas e quais os segmentos que as indústrias instaladas no Cipp têm como carência", disse Ricardo Parente, presidente da Aecipp.

O foco, segundo Parente, é fazer do Cipp uma referência nacional no modelo de interação de empresas com o mercado local, além da produção industrial e do desenvolvimento econômico da região. "O nosso objetivo é atrair fornecedores locais para dentro do complexo para ficar mais perto das indústrias. Assim você melhora a competitividade, gera mais emprego e renda, e reduz custos na aquisição de materiais, equipamentos e serviços", ponderou.

Além de fomentar negócios dentro do Estado, gerando desenvolvimento, a Aecipp vem trabalhando na atração de fornecedores para que, no futuro, em um período de até três anos, seja criado um polo metalmecânico dentro do complexo no Pecém.

"Queremos gerar esse polo dentro do Cipp, mas isso só vai potencializado quando essa atração for melhor. Mas não interessa trazer empresas de fora, queremos fornecedores daqui para desenvolver o mercado local", disse.

Atração

Para atrair mais fornecedores, a Aecipp realiza, nesta quinta (6), o II Workshop do Fórum de Desenvolvimento de Fornecedores (FDF). Na primeira edição do evento, ainda em janeiro deste ano, foram atraídas 220 empresas. "Queremos conhecer o mercado local", afirmou Parente.