Ceará vai ser 100% digital no prazo de quatro anos

O Ceará apresentou ao governo federal um plano estratégico de tecnologia da informação e comunicação. O secretário executivo de Planejamento e Orçamento da Seplag, Flávio Ataliba, e o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ministério da Economia, Luis Felipe Salin Monteiro, estiveram reunidos em Brasília reunidos e conversaram sobre os projetos que o Estado tem desenvolvido. "Nós discutimos os nossos esforços de o Ceará nos próximos quatro anos ter um governo 100% digital. E quais são os pontos em comum com as ações que o governo federal já está elaborando", afirmou Ataliba.

Segundo ele, uma das ações do Estado é digitalizar os serviços públicos que impactam o cidadão. "O maior número de serviços públicos que o cidadão cearense precisa ter e o que a gente quer fazer é disponibilizar esses serviços de forma digital. Vai ser uma economia de tempo para o cidadão. A gente quer possibilitar que tudo isso possa ser acessado diretamente de uma plataforma digital".

Ataliba pontuou que o plano está no processo de identificar quais os principais serviços. "O programa principal é a identificação digital única". Outro ponto é que o plano vai priorizar a digitalização dos processos internos do governo. "A gente quer evitar a utilização do papel, unificar internamente no governo todos os processos para aumentar a produtividade do setor público. Isso vai requerer certamente menos pessoal".