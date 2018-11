CDL quer limpar nome de 20 mil em feirão de renegociação

Endividadas, muitas pessoas não conseguiram aproveitar as oportunidades de desconto oferecidas na Black Friday. Contudo, cerca de 20 mil consumidores no Estado, sendo a maioria de Fortaleza, deverão conseguir renegociar os débitos para ter chance de se preparar melhor para as festas de fim ano, Natal e Réveillon, e entrar em 2019 com as contas zeradas. Essa é a expectativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza com o Feirão de Recuperação de Crédito, promovido entre os dias 26 de novembro e 20 de dezembro.

Com um tíquete médio de pendências estimado na faixa entre R$ 100 e R$ 500, o evento da CDL projeta que os descontos poderão chegar a até 90% do valor atual. A gerente de Negócios e Relacionamentos da CDL de Fortaleza, Isabel Martins, ainda adiantou que algumas empresas se mostraram dispostas a oferecer 100% de abatimento dos juros referentes às dívidas.

Ainda segundo Martins, a CDL, em contato com as empresas que já confirmaram presença nos dias do evento, projeta que os pagamentos poderão ser feitos em até 18 vezes, para que as pessoas não tenham o orçamento familiar comprometido.

Até agora, segundo Martins, Fortbrasil, Sapataria Nova, Casa Pio, C. Rolim, Corpvs Segurança e Lojas Bethset garantiram que enviarão representantes à sede da CDL nos dias do evento para que as negociações possam ser realizadas e que o nome do consumidor possa ser retirado do cadastro do SPC de forma imediata.

"Estamos aproveitando esta época de fim de ano por contar com o pagamento do 13º, e esperamos que 60% do total de dívidas seja arrecadado no Feirão", ponderou Isabel.

"Essa iniciativa é uma boa forma de dar uma nova vida ao ciclo da economia, com as pessoas voltando a consumir", completou.

Apoio para planejar

Ainda de acordo com a gerente de Negócios e Relacionamentos da CDL, um dos principais motivos para o endividamento na Capital cearense é a falta de planejamento econômico. Mas para auxiliar o consumidor, a CDL afirmou que terá representantes ajudando o consumidor a adequar as parcelas de pagamento da dívida ao orçamento.

"Teremos, a CDL e as empresas, pessoas que vão estar no evento para amparar o consumidor e evitar que não consiga quitar os débitos", disse.