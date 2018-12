Além da Azul, Aeroporto de Aracati desperta interesse da Gol

Após o Litoral Oeste do Ceará ter um aeroporto certificado para operações comerciais (Jericoacoara), chegou a vez do Litoral Oeste. Amanhã, deve ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) a certificação operacional do Aeroporto de Aracati. O equipamento já conta com a confirmação de três frequências da Azul e deve atrair também a Gol. "Já sinalizou interesse, mas ainda não marcou nada", diz o gerente de Obras e Instalações Aeroportuárias do Departamento Estadual de Rodovias (DER), coronel Paulo Edson Ferreira.

"A Gol também estava esperando essa certificação. Estamos aguardando e outras companhias também devem se interessar", detalha Paulo Edson Ferreira. A Azul inicia sua operação no aeroporto no dia 19 de fevereiro. As três frequências semanais serão a partir de Recife (PE), com escala em Mossoró (RN).

Segurança

A certificação que autoriza as operações comerciais foi assinada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) na última sexta-feira (28). O documento é emitido após o operador aeroportuário garantir os requisitos de infraestrutura e segurança exigidos pela agência reguladora para a operação de voos de e para o aeroporto em questão.

Com a certificação, o aeroporto pode colocar em prática a operação de voos por instrumentos (IFR), o que garante a operação de pouso e decolagem de aeronaves em condições de tempo e visibilidade desfavoráveis. Conforme Paulo Edson Ferreira, além da certificação operacional, o Aeroporto de Aracati também possui agora certificação da seção contra incêndio.

"Essa certificação operacional já é um diferencial muito grande para aquela região. Agora, o terminal poderá operar com voos por instrumento. Ele tem equipamentos de segurança que permitem o pouso e decolagem em condições adversas", diz.

De acordo com o coronel Paulo Edson Ferreira, a operação comercial deve proporcionar nova dinâmica ao turismo do Litoral Leste do Estado. "Cabe destacar que agora temos aqui no Estado aeroportos com operação comercial nos dois extremos do litoral cearense, com o Aeroporto de Jericoacoara e, agora, Aracati, que também é um dos nossos principais destinos turísticos", frisa.

Para ele, o equipamento deixará a região acessível aos principais mercados emissores por via aérea, proporcionando incremento da cadeia econômica na região.