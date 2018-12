Pela primeira vez, um homem cruza a Antártica sozinho e a pé

Um aventureiro americano atravessou a Antártica de norte a sul a pé e sozinho, tornando-se a primeira pessoa a realizar a façanha sem qualquer tipo de assistência. Colin O'Brady, de 33 anos, demorou 54 dias para percorrer 1.600 km enquanto sua posição, definida por um GPS, era indicada diariamente em seu site na Internet, colinobrady.Com.

O'Brady e o britânico Army Captain Louis Rudd, 49, saíram individualmente em 3 de novembro da geleira Union, na Antártica, para ver quem conseguia completar a façanha de cruzar a pé, só e sem ajuda o continente gelado.

Em 1996-97, um explorador norueguês, Borge Ousland, atravessou pela primeira vez a Antártica sozinho, mas recebeu ajuda de terceiros, sendo impulsionado com velas ao longo de sua travessia.

O'Brady e Rudd, por sua vez, usaram trenós, chamados pulks, que pesam 180 quilos. O'Brady chegou ao polo sul em 12 de dezembro, o 4º dia de sua travessia.

Ontem, chegou à meta, no ponto Ross Ice Shelf do Oceano Pacífico, após percorrer um total de 1.482 km. Rudd o segue com um ou dois dias de distância. O'Brady percorreu os últimos 125 km em 32 horas após decidir, enquanto tomava o café da manhã, fazer a última etapa de uma vez. O jornal The New York Times descreveu o esforço de O'Brady como um dos "feitos mais notáveis da história polar".