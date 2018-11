Em seu primeiro dia de férias, o youtuber americano Chris Gursky decidiu voar de asa-delta na Suíça. Contudo, um vídeo divulgado por ele em sua conta do Youtube, mostra imagens de desespero. O turista ficou pendurado no instrutor por dois minutos e 14 segundos.

Gursky e o piloto decolaram de uma montanha de 4 mil pés para apreciar a vista, mas logo perceberam que o turista não estava preso. Ele sofreu uma lesão no tendão do bíceps e teve que passar por uma cirurgia no pulso.