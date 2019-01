Usuários do WhatsApp relatam instabilidade no funcionamento do aplicativo

Usuários do WhatsApp estão relatando instabilidade no funcionamento do aplicativo, na tarde desta terça-feira (22). Pela rede social Twitter, perfis do Brasil e de fora do País reclamam que não estão conseguindo usar o serviço de mensagens instantâneas.

Os relatos passam de mil em países como Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, Índia, Paquistão, segundo o jornal Folha de São Paulo. No Twitter, a hashtag #whatsapp subiu para segundo lugar em menos de 10 minutos no Trending Topics.