UE convoca cúpula sobre Brexit, mas não irá renegociar acordo 

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, convocou nesta segunda-feira (10) uma cúpula sobre o Brexit para quinta-feira, após a primeira-ministra britânica, Theresa May, adiar a retificação do acordo de divórcio em seu Parlamento para voltar a conversar com seus sócios.

"Decidi convocar um Conselho Europeu sobre o Brexit na quinta-feira. Não vamos renegociar o acordo (...), mas estamos dispostos a debater como facilitar a ratificação do Reino Unido", anunciou Tusk.

A reunião dos mandatários europeus nesta quinta e sexta-feira em Bruxelas já estava prevista.