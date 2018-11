Ucrânia acusa Rússia de disparar contra seus navios

A Marinha de Guerra ucraniana acusou a Rússia de ter disparado contra navios ucranianos na noite deste domingo no Estreito de Kerch, que separa a Crimeia da Rússia e é ponto de acesso ao Mar de Azov, ferindo uma pessoa.

Dois barcos russos "dispararam contra a frota da Marinha ucraniana", declarou esta última em um comunicado, em que indica que uma embarcação perdeu o rumo e que há um ferido.

Os disparos acontecem após um dia de tensão em frente à Crimeia. O navio ucraniano afirma que um navio russo se chocou com um barco ucraniano do mesmo grupo e, em seguida, impediu sua passagem ao Mar de Azov através do Estreito de Kerch.

"Na saída do estreito, os russos usaram armas contra um navio do Exército ucraniano. Há uma pessoa ferida a bordo. A Marinha de Guerra ucraniana ofereceu sua ajuda", disse o representante do presidente ucraniano para a Crimeia, Boris Babin.

"Atualmente, as Forças Armadas do Estado agressor estão capturando os navios do Exército ucraniano", declarou.