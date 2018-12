TV estatal da Hungria é invadida por manifestantes contra premiê

Deputados da oposição invadiram nesta segunda-feira a sede da TV estatal húngara em Budapeste para exigir a difusão de suas reivindicações, que estariam sendo censuradas, no sexto dia de protestos contra o premiê Viktor Orban.

Após quase 24 horas no prédio, uma dúzia de parlamentares que ocuparam as instalações da TV estatal MTVA aceitaram abandonar o local, sem conseguir o que reivindicavam.

"Pisaram na democracia", declarou na saída o deputado Péter Niedermüller, do partido liberal DK. "Mas vamos seguir mobilizados", garantiu aos cerca de 3 mil manifestantes diante da TV estatal.

Os protestos começaram na quarta-feira, com a adoção de uma polêmica lei trabalhista que cristalizou o descontentamento de parte da opinião pública contra o governo nacional-conservador de Orban.

No domingo, protestos contra Orban mobilizaram mais de 15 mil pessoas.

A nova lei autoriza os empregadores a pedir aos funcionários até 400 horas extras por ano e pagá-las no prazo de três anos. A oposição e os sindicatos denunciam uma legislação "escravocrata".

Considerada como um ponto nevrálgico do poder, a MTVA é acusada de manipulação por parte do partido Fidesz, de Orban, e de divulgar informações tendenciosas.

A MTVA "não é a TV particular do Fidesz e sim um órgão do povo húngaro, financiado com o dinheiro dos impostos", declararam os parlamentares ao invadir o local.

"Queremos falar da liberdade de imprensa e transmitir as demandas de milhares de manifestantes contra esta lei escravagista", declarou o deputado e líder socialista Bertalan Toth.

Pela primeira vez desde a chegada de Orban ao poder, em 2010, toda a oposição, da extrema direita aos socialistas, passando pelos liberais, protestou no domingo e permanecia unida nesta segunda-feira.

Geralmente criticado pela União Europeia por seu estilo autoritário e seus ataques à independência da Justiça e dos meios de comunicação, Orban não enfrentava protestos desta magnitude desde abril de 2017, quando cerca de 40 mil pessoas se manifestaram contra uma lei prejudicial à Universidade da Europa Central, financiada pelo magnata liberal americano George Soros.