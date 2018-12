Tsunami deixa ao menos 20 mortos na Indonésia, segundo autoridades

Pelo menos 20 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas em uma tsunami que atingiu a Indonésia e pode ter sido causada por um vulcão conhecido como o "filho" do lendário Kratatoa, informaram autoridades na manhã deste domingo.

Dezenas de edifícios ficaram destruídos pela onda gigante, que atingiu as praias do sul de Sumatra e do extremo oeste de Java, por volta das 21h30 locais de sábado (12h30 de Brasília), informou, em um comunicado, o porta-voz da agência de gestão de desastres do país, Sutopo Purwo Nugroho.

"Vinte pessoas morreram, 165 ficaram feridas e duas estão desaparecidas em três regiões", acrescentou Nugroho.

Autoridades informaram que a tsunami pode ter sido causada por uma elevação anormal da maré, provocada pela Lua nova e por um deslizamento de terra submarino que se se seguiu à erupção de Anak Krakatoa, que forma uma pequena ilha no Estreito de Sunda, entre Java e Sumatra.

A agência geológica da Indonésia estava investigando as causas, disse Nugroho, acrescentando que o número de mortos pode aumentar.

Anak Krakatoa é uma pequena ilha vulcânica que emergiu do oceano meio século depois da erupção mortal de Krakatoa, em 1883.

A Indonésia, um dos países mais propensos a desastres da Terra, se situa no chamado 'Anel de Fogo' do Pacífico, onde placas tectônicas se encontram e uma grande parte das erupções vulcânicas e dos terremotos do mundo ocorrem.

Frequentemente registram-se no país terremotos mortais, inclusive mais recentemente um na cidade de Palu, na ilha de Sulawesi, onde um sismo seguido de tsunami matou milhares de pessoas.

Anak Krakatoa é um dos 127 vulcões ativos registrados no arquipélago.