Tsunami atinge show em praia da Indonésia; veja vídeo

O show da banda "Seventeen" foi interrompido na praia de Tanjung, na Indonésia, quando uma onda gigante atingiu o palco. O tsunami já causou pelo menos 220 mortes no país.

O evento aconteceu em um resort, durante uma festa de fim de ano da concessionária de energia elétrica Perusahaan Listrik Negara.

Emissoras asiáticas mostram o vídeo do momento em que a onda atingiu o palco e o público.

VIDEO: The moment there was pandemonium after wave crashes into concert at resort in western Java, while Indonesia's #SeventeenBand was performing https://t.co/fIOrsZYUP6



Warning: Some might find this video distressing. pic.twitter.com/Z589A0KuF2