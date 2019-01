Trump se reúne nesta sexta com enviado de líder norte-coreano

O presidente Donald Trump se reúne na sexta-feira com o enviado norte-coreano Kim Yong Chol para discutir as negociações sobre a promessa do país de desnuclearizar, informou a Casa Branca.

A reunião aconteceu no Salão Oval da Casa Branca às 12h15 local (15h15 no horário de Brasília), informou a porta-voz de Trump, Sarah Sanders.

"Eles discutirão as relações entre os dois países e continuarão avançando na desnuclearização final da Coreia do Norte", afirmou.

Antes, o general norte-coreano reuniu com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo.

Kim Yong Chol, braço direito de Kim Jong-un, é o primeiro funcionário norte-coreano de alto escalão em quase duas décadas a passar a noite na capital americana.

O departamento de Estado não quis confirmar a visita de Kim Yong Chol até o último momento depois que ele cancelou a viagem que estava prevista para novembro aos Estados Unidos.