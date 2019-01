Trump diz que não vai a Davos por falta de acordo sobre muro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje (10) que não participará do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, de 22 a 25 deste mês. Segundo ele, o cancelamento da viagem ocorreu por causa do impasse em que está o país: a falta de consenso entre Executivo e Legislativo levou à paralisia do serviço público federal.

Trump usou sua conta no Twitter para atribuir aos democratas a ausência no fórum. A controvérsia entre governo e parlamento se baseia na insistência do presidente norte-americano na construção do muro na fronteira com o México e na resistência da oposição em rejeitar a medida.

“Por causa da intransigência democrata na segurança de fronteiras e da grande importância da segurança para nossa nação, estou respeitosamente cancelando minha viagem muito importante a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. Meus mais sinceros cumprimentos e desculpas.”

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!