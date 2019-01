Trump diz que apoia a Otan 100%, mas pede mais colaboração aos aliados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira que está totalmente comprometido com a Otan, mas insistiu que os outros países membros devem pagar mais por sua própria segurança. "Estamos com a Otan cem por cento, mas como eu disse aos países, eles deveriam colaborar mais e pagar mais", afirmou durante discurso no Pentágono.

O New York Times disse que Trump mencionou a possibilidade de retirar os Estados Unidos da estratégica aliança de segurança ocidental. O presidente atacou repetidamente os parceiros da organização de 29 países por não alocar mais dinheiro aos seus orçamentos de defesa nacional.

Antes de chegar à Casa Branca, Trump chamou a Otan de "obsoleta" e, pouco depois de uma tumultuosa cúpula em julho do ano passado, questionou se os Estados Unidos respeitariam o princípio fundador da defesa mútua para Montenegro, o último estado ao entrar na organização.

Trump insistiu na quinta-feira em sua visão de que seus aliados mais próximos aproveitaram o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos por décadas, e ressaltou que sua missão é impedir essa tendência.