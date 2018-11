Trump defende filha após caso do uso de e-mail pessoal

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma defesa feroz de sua filha Ivanka Trump, que usou uma conta de e-mail pessoal para assuntos do governo, considerando que isso não tem nada em comum com as práticas de sua ex-rival Hillary Clinton. "Não houve eliminação (de e-mails), ao contrário de Hillary Clinton", disse ele nos jardins da Casa Branca.

"Ela não fez nada para esconder seus e-mails", acrescentou. "É uma coisa completamente diferente, tudo isso é 'Fake News'".

Segundo o jornal "The Washington Post", o assunto foi descoberto por funcionários da Casa Branca. Um porta-voz do advogado da filha do presidente confirmou que ela usou uma conta pessoal de e-mail antes de ser informada das normas e que todas as mensagens ligadas a temas de governo foram postas à disposição há vários meses, acrescentou o "Post".

O presidente Donald Trump criticou inúmeras vezes sua ex-oponente na campanha eleitoral de 2016, a ex-senadora Hillary Clinton, por ter usado um servidor privado de e-mail para assuntos oficiais quando era secretária de Estado.

Durante comícios do então candidato, os partidários de Trump costumavam gritam "tranquem ela!", expressão que significava sua vontade de vê-la presa pelo caso dos e-mails.