Trump confirma segundo encontro com Kim Jong-un no Vietnã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se reunir pela segunda vez com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, nos dias 27 e 28 de fevereiro, em Hanói, capital do Vietnã.

O anúncio do encontro foi feito pelo próprio líder norte-americano, por meio de sua conta no Twitter, na noite desta sexta-feira (8). "Estou ansioso para encontrar o presidente Kim e promover a causa da paz", escreveu Trump na rede social.

O objetivo da cúpula é tratar do processo de desnuclearização da Coreia do Norte, que avançou pouco após o primeiro encontro dos dois líderes, em junho do ano passado, em Singapura.

O país asiático interrompeu testes nucleares e deu passos simbólicos para a desnuclearização, como destruir partes do local que usava para realizar os testes. Mas houve poucos avanços além desses. Para que o progresso continue, Pyongyang quer que os EUA retirem sanções econômicas impostas contra o regime.