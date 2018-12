Três leões morrem atropelados por trem na Índia

Três leões de uma espécie ameaçada de extinção morreram depois de serem atropelados por um trem de carga em uma reserva natural no oeste da Índia - informou uma autoridade dos serviços florestais nesta terça-feira (18).

"Os três morreram no mesmo local (do acidente). Eram dois leões, com cerca de 2 anos de idade, e uma leoa da mesma idade", relatou D.T. Vasavada à AFP.

O funcionário disse que investigará se o trem estava viajando muito rápido e se a equipe de agentes florestais cometeu alguma negligência.

Os três animais mortos faziam parte de uma manada de seis leões que viviam no Parque Nacional de Gir Forest em Gujarat, no noroeste da Índia. É lá que está localizada a maioria dos 500 leões asiáticos do país.