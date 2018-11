"Tóxico" é a "palavra de 2018" escolhida pelo dicionário Oxford

O adjetivo "toxic" (tóxico, em inglês) foi escolhido como "a palavra de 2018" pelo prestigiado dicionário Oxford, produzido pela editora da universidade britânica Oxford.

O termo, frequentemente usado pelo presidente norte-americano Donald Trump, foi considerado o melhor para ser aplicado ao contexto político deste ano, destacou a página da editora na internet.

O líder republicano costuma usar a expressão para reclamar da imprensa que, segundo ele, espalharia "fake news" sobre ele e sua administração, enquanto a mídia acusa a Casa Branca de relacionamento abusivo.

O dicionário britânico observou ainda que a toxicidade foi um aspecto comum de diversos grandes eventos em 2018, lembrando o caso de envenenamento de um ex-espião russo e sua filha na cidade inglesa de Salisbury, episódio em que foi descoberto o agente neurológico Novichok, e os maiores riscos de poluição do ar alertados em um amplo relatório, divulgado no ano passado, por cientistas que estudam as mudanças climáticas.