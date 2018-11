Um sismo de magnitude 6,4 sacudiu neste domingo (25) a província de Kermanshah, no oeste do Irã, informou o Instituto de Geofísica iraniano sem especificar se houve vítimas.

O epicentro foi registrado 17 km a sudoeste da cidade de Sar-e Pol-e Zahab e a sete quilômetros de profundidade. Esta região do oeste do Irã, na fronteira com o Iraque, sofreu vários sismos nos últimos anos.