Tartaruga albina nasce com o coração para fora nos EUA

Hope ("Esperança", em português) é uma tartaruga que nasceu em novembro de 2018 com uma característica diferenciada: o coração fora do corpo. Nascida em Nova Jersey (Estados Unidos), a tartaruga também é albina, o que a torna "raríssima". Ela foi adotada no final de 2018 por Mike Aquilina, um apaixonado por animais aquáticos.

Em entrevista ao jornal americano Daily Mail, Mike explica que a tartaruga tem sido criada separada de outros animais por conta da sua condição física. Ele teme que o contato com outros bichos possa perfurar acidentalmente o coração dela.

"Eu mantenho a água dela a mais limpa possível, dou a ela uma área de descanso que é a mais macia possível e mexo nela o mínimo que eu posso. Fui de uma abordagem mais natural a uma completamente estéril. O objetivo é manter a deformidade dela limpa e o sistema imunológico forte", disse.

Mike disse ainda que não há planos para a correção da deformidade, mas destacada que o animal é motivo de inspiração.

"Ela é tão pequena e frágil, a coisinha mais delicada, mas ela é destemida. As pessoas conseguem ver isso e ela tem muitas pessoas torcendo por ela mundo afora. Ela está espalhando esperança enquanto me dá esperança. Hope mudou minha vida para melhor em muito pouco tempo."