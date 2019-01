Suspensos voos saindo do aeroporto londrino de Heathrow por drone

O aeroporto londrino de Heathrow, o primeiro da Europa em número de passageiros, anunciou nesta terça-feira (8) ter cancelado os voos a partir deste terminal após a detecção da presença de um drone, três semanas depois de uma forte perturbação do tráfego aéreo em Gatwick pela mesma razão.

"Respondemos à detecção da presença de um drone em Heathrow e trabalhamos estreitamente com a Polícia londrina para impedir qualquer ameaça à segurança operacional. Por precaução, suspendemos as saídas enquanto se investiga", anunciou o aeroporto em sua conta no Twitter.