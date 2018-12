Suposto autor de atentado em Estrasburgo é morto pela Polícia

Cherif Chekatt, o suposto autor do atentado de terça-feira contra um mercado natalino de Estrasburgo, foi morto pela Polícia na noite de quinta-feira (13) nesta cidade do leste da França, informou uma fonte próxima ao caso.

O homem foi abatido no bairro de Neudorf, em meio a uma grande operação policial, revelou a mesma fonte. Chérif Chekatt "atirou contra uma equipe da polícia, que respondeu" ao fogo, disse à AFP um oficial.

Na noite de terça-feira, Chekatt entrou no centro histórico de Estrasburgo, onde ocorria um mercado de Natal, e atirou contra as pessoas. Com uma arma de fogo e um fuzil, Chekatt trocou tiros com as forças de segurança e foi ferido no braço, antes de escapar em um taxi. Três pessoas morreram no ataque, cinco ficaram gravemente feridas e oito sofreram ferimentos leves.

Uma operação de busca de Chekatt mobilizou mais de 700 membros das forças de segurança francesas, que vasculharam o bairro de Neudorf, no sul de Estrasburgo, onde cresceu o atirador.