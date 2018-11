Suíços rejeitam subsídios aos donos de gado com chifre

Os eleitores suíços rejeitaram neste domingo em um referendo a iniciativa batizada como "vacas com chifres", que previa o pagamento de subsídios aos fazendeiros que preservarem os chifres do gado, de acordo com as primeiras estimativas.

O texto foi submetido à votação por iniciativa de Armin Capaul, um fazendeiro ecologista que conseguiu reunir mais que as 100.000 assinaturas exigidas para a organização da consulta.

Mas a iniciativa recebeu apenas entre 45% e 47% votos favoráveis, a maioria nas grandes cidades, de acordo com as estimativas do canal público RTS e do instituto de pesquisas gfs.bern. "Não é uma derrota amarga", comentou o idealizador da consulta.

"Sensibilizei as pessoas sobre o sofrimento dos animais e coloquei as vacas no coração das pessoas", completou, antes de afirmar que está disposto a prosseguir o combate a favor dos animais.

Capaul, pequeno fazendeiro de um vale próximo de Moutier, intensificou sua presença na imprensa nos últimos meses para defender o bem-estar dos animais.

A iniciativa reclamava subsídios para os fazendeiros que adaptam os estábulos às vacas e não o contrário, com o objetivo de garantir sua segurança.

O governo suíço se pronunciou contra a iniciativa e explicou em um comunicado que se recusa a "fazer contribuições específicas, já que não existe nenhum estudo que afirme que o bem-estar das vacas e das cabras sem chifres é extremamente dificultado".

A prática de retirada dos chifres tem o objetivo de proteger os animais de criação e os fazendeiros de possíveis ferimentos.

De acordo com os primeiros resultados, a consulta recebeu apoio entre os eleitores das cidades, o que não aconteceu nas zonas rurais. "Nas cidades as pessoas ainda têm coração, no campo só pensam em dinheiro", disse Capaul.