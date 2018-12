Sonda da Nasa 'ouve' vento em Marte

Os humanos agora podem ouvir pela primeira vez o vento em Marte, depois que a sonda InSight da Nasa capturou suas vibrações no Planeta Vermelho, informou a agência espacial americana nesta sexta-feira. As rajadas de vento, que sopram entre cinco e sete metros por segundo (18 a 25 km/h), foram capturadas enquanto se moviam sobre os painéis solares da InSight, uma sonda não tripulada que pousou em Marte em 26 de novembro.

Dois sensores captaram as vibrações: um sensor de pressão de ar dentro da sonda e um sismômetro no convés do lander, que serão colocados na superfície pelo braço robótico da InSight.

"Estes são os primeiros quinze minutos de dados que vieram do sismômetro de período curto", disse Thomas Pike, pesquisador do Imperial College London, durante uma conferência telefônica com repórteres.

A InSight foi projetada para estudar o interior de Marte como nunca antes, usando instrumentos sismológicos para detectar tremores e medir a fuga de calor da crosta do planeta.

Sentir o vento, que se deslocou do noroeste para o sudeste por volta das 17h, horário local, foi "um agrado não planejado", disse Bruce Banerdt, pesquisador principal da InSight no Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa em Pasadena, Califórnia.

Os landers Viking 1 e 2 da Nasa também captaram sinais do vento marciano quando pousaram no planeta, em 1976. No entanto, eles o mediram em taxas de amostragem mais baixas, não em frequências que seriam audíveis.

"Pessoalmente, ouvir os sons do sensor de pressão me lembra estar sentado ao ar livre em uma tarde ventosa de verão, ouvindo as rajadas turbulentas indo e vindo e assobiando através dos ouvidos", disse Don Banfield, pesquisador da Universidade de Cornell.

"Em certo sentido, é assim que soaria se você estivesse sentado no lander Insight em Marte".

Um áudio do vento de Marte está disponível em www.nasa.gov/insightmarswind.

No vídeo abaixo postado pela Nasa, só é possível ouvir o som com aparelho subwoofer ou fones de ouvido.