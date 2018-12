Sapos pegam 'carona' em cobra para fugir de inundação na Austrália 

Uma cena curiosa foi filmada e na Austrália e postada na internet. Vários sapos pegaram carona nas costas de uma cobra para fugir de uma inundação na região Nordeste do país.

“Eu saí de casa e vi que o lago tinha transbordado”, afirmou o autor do vídeo Andrew Mock, ao site de notícias BBC, quando percebeu que os sapos tentavam deixar a região.

“Milhares de sapos estavam tentando encontrar algum abrigo e de repente eu vi uma monty [cobra da espécie píton] com um bando de caroneiro nas costas”, disse ao site.

O autor do vídeo diz que a cobra que deu “carona” tem cerca de 3,5 metros e é comum na região onde mora.

Conforme biólogos que deram entrevista à imprensa local, a cobra foi “esperta” ao evitar atacar e comer os sapos caroneiros, já que eles possuem uma toxina que pode ser fatal.

68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out - hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5