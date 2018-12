Saiba mais sobre Sully, cachorro de George Bush pai que emocionou a internet

Sully, o labrador treinado de dois anos do ex-presidente americano George H. W. Bush, emocionou, nesta segunda-feira (3), o mundo em uma imagem postada pela família do político republicano que morreu, na última sexta-feira.

>Cão de George H. W. Bush fica ao lado do caixão

Companheiro inseparável dos últimos anos de Bush, que sofria de Parkinson Vascular, o cão aparece deitado ao lado do caixão. A fotografia foi postada pela conta do Twitter de Jim McGrath, assessor da família Bush, e viralizou.

Bush pai recebeu o cachorro em junho de uma organização de caridade chamada VetDogs. Desde 2012, o ex-presidente estava em cadeiras de rodas, e Sully era treinado para abrir portas, pegar objetos e pressionar botões de emergência.

O nome do cachorro foi escolhido em homenagem ao ex-piloto de aviação Chesley B. “Sully” Sullenberger III, que ficou famoso por pousar um avião danificado no rio Hudson e salvar todos os 155 passageiros e tripulantes, em 2009. Sully tem uma conta no Instagram.

Agora o futuro de Sully é ir para o Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

"Por mais que nossa família vá sentir falta desse cachorro, ficamos reconfortados em saber que ele trará a mesma alegria para sua nova casa, Walter Reed, que trouxe ao 41º presidente", afirmou o ex-presidente George W. Bush, que é filho de George H.W. Bush.