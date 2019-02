Rússia se diz pronta para mediar diálogo na Venezuela

A Rússia está pronta para facilitar o diálogo entre governo e oposição da Venezuela, disse ontem o vice-chanceler russo, Serguei Ryabkov. O governo russo é principal defensor do presidente Nicolás Maduro em seu impasse com o opositor Juan Guaidó. A maioria dos países ocidentais, incluindo os EUA, reconheceram Guaidó como presidente interino até a realização do que ele chama de "eleições livres".

"Temos mantido contatos muito importantes com o governo venezuelano e estamos prontos para promover uma conversa amigável, a fim de facilitar o caminho para encontrar maneiras de sair da situação", disse Ryabkov, segundo a agência Tass.

O vice-chanceler russo também garantiu que Moscou fez algumas propostas à Venezuela para resolver a crise política. "Posso garantir que várias sugestões estão sendo analisadas e já foram repassadas para nossos amigos venezuelanos", afirmou Ryabkov, sem dar detalhes sobre que tipo de oferta a Rússia fez ao regime chavista.