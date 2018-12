Relembre os principais tsunamis do mundo

O tsunami é uma onda gigante, com alto poder de destruição. O fenômeno é gerado pelo choque entre as placas tectônicas, que provocam tremores de terra no fundo do mar. São esses tremores que geram as ondas que atingem a costa.

Na noite deste sábado (22), a Indonésia foi atingida por um tsunami. Segundo o último balanço, ao menos 222 pessoas morreram, 28 estão desaparecidas e 843 ficaram feridas na região do estreito de Sunda, entre Java e Sumatra.

Confira a lista dos principais tsunamis registrados desde o fenômeno de dezembro de 2004 na Ásia, que deixou mais de 220.000 mortos, até o que atingiu a Indonésia no sábado à noite.

26 de dezembro de 2004, Sudeste da Ásia: um grande terremoto, classificado como "megaterremotos", de 9,3 graus de magnitude - o mais intenso dos últimos 40 anos -, atingiu Aceh, ao norte da ilha indonésia de Sumatra, e provocou um tsunami que foi sentido em locais tão afastados como a costa da Somália.

As ondas atingiram vários países do Oceano Índico e provocaram a morte de 170.000 pessoas apenas na Indonésia, a maioria na província de Aceh.

Em outros países o balanço atingiu 50.000 mortes no conjunto, o que eleva o total de vítimas fatais a 220.000 pessoas, um dos maiores desastres naturais da história humana.

Segundo o Centro Geológico dos Estados Unidos, o terremoto liberou uma energia equivalente a de 23.000 bombas como a lançada sobre Hiroshima.

17 de julho de 2006, Indonésia: um terremoto submarino de magnitude 7,7 provocou um tsunami na costa sul da ilha de Java, que deixou 654 mortos.

2 de abril de 2007, Ilhas Salomão: 52 pessoas morreram em um tsunami que nas Ilhas Salomão (Pacífico Sul), provocado por um terremoto de 8 graus de magnitude.

29 de setembro de 2009, Samoa: mais de 190 pessoas morreram nas ilhas Samoa e Tonga após um tremor de 8 de graus, que provocou um tsunami.

27 de fevereiro de 2010, Chile: um terremoto seguido por um tsunami afeta a região central do Chile, tragédia que provocou 520 mortes.

25 de outubro de 2010, Indonésia: mais de 400 mortos em um tsunami causado por um terremoto de 7,7 graus no arquipélago de Mentawai, na costa de Sumatra.

11 de março de 2011, Japão: o país foi abalado por um terremoto de 9 graus de magnitude, seguido de um tsunami que arrasou várias localidades ao longo da costa nordeste.

Quase 19.000 pessoas faleceram ou desapareceram com o avanço da água por terra firme, que devastou tudo em sua passagem.

A massa de água também inundou a central nuclear de Fukushima, danificando os reatores, no pior acidente nuclear desde o registrado na central soviética de Chernobyl em 1986.

O desastre marcou profundamente os japoneses e algumas pessoas atingidas pela catástrofe ainda moram em alojamentos temporários.

28 de setembro de 2018, Indonésia: mais de 1.230 pessoas morreram em um terremoto de 7,5 graus seguido de um tsunami na ilha Célebes.

22 de dezembro de 2018, Indonésia: um tsunami provocado pelo vulcão Anak Krakatoa no estreito de Sunda deixa pelo menos 222 mortos, de acordo com um balanço provisório.