Ratos soltos no plenário do Senado interrompem sessão na Colômbia; veja

Uma sessão do plenário do Senado colombiano foi suspensa por um motivo inusitado: ratos vivos foram soltos no local, causando espanto e medo entre parlamentares, assessores e funcionários.

Um dos roedores chegou a ser filmado se movimentando na bancada do partido Centro Democrático, do ex-presidente Álvaro Uribe. O senador Santiago Valencia disse que uma pessoa, não identificada, que ele chamou de "covarde", tirou quatro ratinhos de uma sacola.

No Brasil, algo parecido já ocorreu. Em abril de 2015, um homens soltou ratos no plenário da CPI da Petrobras.