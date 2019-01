Quatro migrantes mortos e 26 desaparecidos em naufrágio na Colômbia

Quatro migrantes morreram e 26 estão desaparecidos, entre eles vários menores de idade, depois que a embarcação que os levava da Colômbia para o Panamá naufragou no mar do Caribe, informaram as autoridades nesta quarta-feira (30).

O bote que levava a bordo 18 adultos e 14 crianças "foi impactado por uma onda" na madrugada de segunda-feira, "fazendo que todos os seus ocupantes ficassem à deriva no mar", disse Lilia Córdoba, prefeita do município colombiano de Acandí, perto do local do naufrágio.

A embarcação saiu nesta segunda-feira da praia de Capurganá, no noroeste da Colômbia, rumo ao Panamá, acrescentou a mandatária em um vídeo enviado a jornalistas.

Segundo dois sobreviventes citados por Córdoba as embarcações levavam mais passageiros do que o limite.

Os náufragos eram aparentemente de origem africana, disse à AFP o defensor público regional, Rafael Bolaños.

O golfo de Urabá, onde ocorreu o incidente, é um dos principais pontos de trânsito de migrantes africanos, asiáticos e haitianos que buscam chegar aos Estados Unidos pelo mar do Caribe, com paradas em países da América Central.