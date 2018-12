Quarenta migrantes são resgatados tentando cruzar o Canal da Mancha no Natal

Autoridades britânicas e francesas informaram que aproximadamente 40 migrantes foram resgatados no dia de Natal (25) enquanto tentavam atravessar o Canal da Mancha para as margens do Reino Unido em pequenos barcos.

De acordo com o Ministério do Interior britânico, que supervisiona a imigração, agentes de fronteira atuaram em cinco resgates em águas inglesas nesta terça-feira (25), envolvendo cerca de 40 migrantes que disseram ser do Iraque, Irã e Afeganistão.

Um dos casos ocorreu na costa da cidade portuária de Calais, que há muito tempo tem sido um imã para os que fogem de conflitos ou pobreza na África e no Oriente Médio.

Oito migrantes em um pequeno barco, com aparente falha no motor, foram resgatados por franceses e entregues às autoridades britânicas.