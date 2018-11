Protestos contra aumento do combustível na França deixam um morto e 106 feridos

Uma pessoa morreu e outras 106 ficaram feridas em manifestações que aconteceram por toda a França neste sábado (17). O movimento protestou contra o aumento de impostos incidentes sobre combustíveis, principalmente o diesel.

A alta do imposto faz parte da estratégia do presidente francês, Emmanuel Macron, para reduzir a dependência do país dos combustíveis fósseis. Mas muitos veem a medida como emblemática de um governo desconectado das dificuldades econômicas enfrentadas pela população e que serve aos mais ricos.

Segundo cálculos do Ministério do Interior francês, aproximadamente 244 mil pessoas participaram do movimento em todo o país. Além dos que se manifestaram pelo combustível, os protestos reuniram franceses insatisfeitos com outras questões, como a queda do poder aquisitivo.