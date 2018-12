Preço do barril de petróleo sobe após anúncio de corte da produção

Os preços do petróleo tiveram forte alta nesta sexta-feira, quando membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados concordaram em reduzir a produção para tentar recuperar o preço da commodity.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro avançou 1,61 dólar, a 61,67 dólares. O WTI americano para janeiro subiu 1,12 dólar, a 52,61 dólares.

Quando o mercado recebeu as primeiras informações sobre o acordo dos líderes da Opep e seus sócios, incluindo a Rússia, as cotações saltaram, em 6% para o Brent e 5% para o WTI. Sob os termos do acordo, os 25 países reunidos em Viena, que respondem por metade da produção mundial, decidiram reduzir sua produção total em 1,2 milhão de barris por dia nos próximos seis meses. Em dois meses, os preços caíram mais de 30%.