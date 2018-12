Peru vai propor ruptura de relações diplomáticas com a Venezuela

Embaixada do Peru

O Peru proporá ao Grupo de Lima a ruptura das relações diplomáticas com a Venezuela e a proibição de entrada nos países do bloco de todos os membros da cúpula do governo de Nicolás Maduro, informou nesta sexta-feira o chanceler peruano, Néstor Popolizio.

"Como desconhecemos as eleições (venezuelanas) de maio passado, a consequência natural é propor como uma das ações a ruptura das relações diplomáticas com a Venezuela", disse Popolizio.

O Grupo de Lima é integrado por 14 países americanos, incluindo o Canadá.