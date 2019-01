Peru vai impedir entrada de Maduro e cúpula de governo da Venezuela

O Peru vai proibir a entrada do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e dos integrantes da cúpula de seu governo no país, bem como suas transferências bancárias, seguindo os acordos do Grupo de Lima, informou nesta segunda-feira o chanceler Néstor Popolizio.

"Vamos dirigir uma comunicação nesta manhã à Superintendência de Migrações, com uma lista de todos os membros vinculados à cúpula do regime de Maduro, familiares incluídos, para que não possam ingressar no país", disse o chanceler peruano à rádio local RPP.

Ele acrescentou que a medida entrará em vigor imediatamente.