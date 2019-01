Papa Francisco lança perfil em app que permite a seguidores "rezarem" com ele

Na missa deste domingo (20), o papa Francisco deslizou o dedo por um tablet para destravá-lo e apresentar o Click to Pray, um app que vai permitir a fiéis acompanharem suas rezas -e a "rezarem" com ele, num sistema parecido com um "like" do Facebook.

Segundo o Vatican News, o papa lançou neste domingo (20) seu perfil no Click to Pray, que tem três seções principais: "Reze com o papa", que mostra mensalmente as intenções de oração em relação aos desafios enfrentados pelo mundo e pela igreja; "Reze todos os dias", com uma reza para três momentos diários diferentes; e "Reze com a rede", um espaço em que usuários (e, agora, o papa) podem compartilhar orações uns com os outros.

Enquanto operava o tablet, o papa, que já havia dito que era um "desastre com tecnologia", olhou a um padre que segurava o aparelho e perguntou: "Eu consegui?". O padre assentiu.

"A internet e as redes sociais são um recurso do nosso tempo, uma ocasião para estar em contato com os demais, para compartilhar valores e projetos e expressar o desejo de formar uma comunidade", declarou, durante a oração na praça São Pedro.

"A rede também pode nos ajudar a rezar em comunidade, a rezarmos juntos", afirmou.

Durante a missa, Francisco também expressou seu pesar sobre a explosão de um carro na Colômbia e sobre imigrantes mortos no Mediterrâneo.