Pânico e correria terminam em seis mortos em boate na Itália

Seis pessoas morreram, e dezenas ficaram feridas na madrugada deste sábado (8), em um tumulto envolvendo centenas de jovens durante um show de rap em uma boate de Corinaldo, perto de Ancona, na Itália - anunciaram os bombeiros. Os seis mortos são cinco menores - três garotas e dois garotos - e uma mulher que acompanhava a filha ao show. A vida de sete dos feridos ainda corria risco neste sábado pela manhã, segundo a imprensa italiana.

"Talvez devido à dispersão de uma substância irritante, os jovens fugiram, pisoteando uns aos outros. Infelizmente, seis faleceram, e há dezenas de feridos", anunciaram os bombeiros no Twitter.

De acordo com a imprensa, a tragédia aconteceu à 1h da madrugada (22h em Brasília), e há mais de 100 feridos - 12 deles em estado grave. No local, Lanterna Azzurra, havia cerca de mil pessoas, jovens em sua maioria, que foram assistir à apresentação de Sfera Ebbasta, um rapper muito popular, conhecido como "o rei do trap".

"Não se pode morrer assim com 15 anos", lamentou o ministro do Interior, Matteo Salvini, que se comprometeu a "encontrar os responsáveis por essas seis vidas roubadas, aqueles que, por maldade, estupidez, ou cobiça, transformaram uma festa em uma tragédia".

Salvini também anunciou um minuto de silêncio na manifestação que seu partido de extrema direita, a Liga, fará esta tarde em Roma e disse que pretende ir ao local da tragédia.

Cheiro azedo

"Estávamos dançando, esperando que o show começasse, quando sentimos um cheiro azedo", contou à imprensa um jovem de 16 anos que foi ferido e foi levado para um hospital de Ancona. "Corremos para uma das saídas de emergência, mas estava bloqueada. Os seguranças nos disseram para voltar a entrar", contou.

Segundo várias testemunhas ouvidas pela imprensa, a massa se dirigiu para um pequeno muro, do qual dezenas de pessoas caíram. As que estavam embaixo morreram esmagadas. Os feridos, que tiveram traumatismos e lesões, foram levados para o hospital mais próximo, em Senigallia. Aqueles em estado mais grave foram transferidos para Ancona.

Além das equipes de resgate, investigadores também seguiram para o local para tentar determinar as causas da tragédia, que parece ter sido provocada pelo uso de um spray de gás pimenta.

Neste sábado, oito pessoas foram detidas no âmbito da investigação, suspeitas de terem provocado a confusão ao aspergir o gás pimenta no meio da multidão.

O grupo, que teria usado este método para roubar objetos de valor dos espectadores, estaria envolvido em vários crimes parecidos, cometidos durante outros shows ao ar livre.