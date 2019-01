Pacotes suspeitos são enviados a embaixadas na Austrália

A polícia australiana investiga o envio de vários pacotes suspeitos a embaixadas e consulados em Canberra e Melbourne, anunciaram nesta quarta-feira (9) fontes da polícia e da diplomacia.

Os pacotes, que aparentemente não são perigosos, ainda estão sendo analisados.

O consulado britânico de Melbourne foi um dos primeiros a receber o pacote.

"Estamos em contato com [a polícia federal] e as autoridades locais sobre esta situação, todos os nossos funcionários estão sãos e salvos", disse um porta-voz do Alto Comissariado Britânico, equivalente à embaixada do Reino Unido nos países da Commonwealth.

O consulado dos Estados Unidos em Melbourne também indicou que recebeu um pacote "suspeito", que foi tratado pelos bombeiros da cidade e pela polícia federal, que abriu uma investigação.

A Vic Emergency, uma agência encarregada de emergências e ligada ao governo do Estado de Victoria, relatou vários casos de produtos suspeitos descobertos na cidade, também perto das missões diplomáticas da Espanha, Japão, Egito, Índia e Paquistão.