Nick Jonas e atriz de Bollywood revelam fotos de seu casamento na Índia

A atriz de Bollywood Priyanka Chopra e o cantor americano Nick Jonas divulgaram, nesta terça-feira, imagens do seu casamento em meio a extravagantes festejos em um palácio de Rajastão, que culminaram no domingo (2) com um ritual hindu, no dia seguinte de uma cerimônia cristã.

Chopra, de 36 anos, e Jonas, de 26, realizaram um pomposo espetáculo de música e dança indiana enquanto seus amigos e familiares os aplaudiam no palácio de Umaid Bhawan, na cidade de Jodhpur.

O chamado "casamento do ano" na Índia teve vários dias de celebrações e continuou na noite do domingo com um ritual hindu para o casal, que trocou os votos em uma cerimônia cristã no sábado à noite.

Chopra disse que a colorida atuação de "sangeet", com trocas de roupa e vários artistas no palco, começou como uma "dura competição de canções e danças" entre suas famílias musicais.

"Cada família ia contando as nossas histórias por meio de canções e danças, com muito humor e amor", publicou no Instagram.

Os dois se casaram na lendária "cidade azul" da Índia com convidados famosos, entre eles o irmão de Nick, Joe Jonas, e sua noiva, a atriz britânica e estrela de "Game of Thrones" Sophie Turner.

O estilista americano Ralph Lauren afirmou que a marca também esteve envolvida no vestuário do evento, revelou no Twitter.

O casal ficou noivo em agosto, publicando fotos nas redes sociais que mostravam como realizavam um ritual de oração com vestimentas tradicionais da Índia.

Casamento de Priyanka Chopra e Nick Jonas ilustra a capa da revista "People" AFP

As celebrações deste casamento começaram com a tradicional cerimônia indiana "mehndi", na qual a noiva pinta os braços e as pernas com tinta henna.

Chopra usava um traje de cores intensas, típico da Índia, enquanto Nick exibiu uma kurta bordada e uma túnica.

Essa cerimônia culminou com um espetáculo de fogos de artifício na cidade de Jodhpur, que lhes valeu algumas críticas nas redes, já que Chopra é uma conhecida defensora do meio ambiente em seu país, sobretudo para melhor a terrível contaminação do ar.

Chopra, que venceu o concurso Miss Mundo em 2000, é uma das estrelas mais famosas de Bollywood e uma das poucas que teve sucesso no Ocidente.

Foi uma das protagonistas da série de suspense da emissora ABC "Quantico" e lançou canções com alguns famosos artistas nos Estados Unidos, como Pitbull e The Chainsmokers.

Nick Jonas, por sua vez, começou a sua carreira quando era adolescente na banda Jonas Brothers, junto com seus dois irmãos.

Os irmãos, provenientes de uma família muito cristã e devota, usavam anéis para promover a castidade.

Nos últimos anos Nick Jonas se transformou, passando uma imagem mais moderna e madura, e começou a atuar.