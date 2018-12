Navio de cruzeiro resgata dois pescadores perdidos no mar do Caribe

Dois pescadores viveram uma história de cinema no final de 2018. Perdidos há mais de 20 dias no mar, eles foram resgatados por um navio. O caso aconteceu no dia 21.

No fim de novembro, os dois homens saíram do litoral da Costa Rica, na América Central, para pescar. Sem dar notícia, eles foram considerados desaparecidos desde 1º de dezembro. Eles ficaram em alto-mar até que o sistema de radar do navio Empress of the Seas, da empresa Royal Caribbean, captou a presença do pequeno barco dos dois e fez um pequeno desvio de rota para resgatá-los.

A dupla foi encontrada entre as ilhas da Jamaica e das Ilhas Cayman, a cerca de 1.200 km de distância do ponto de onde saíram. O curioso é que não era para o navio fazer a rota que o permitiu localizar os náufragos. O Empress of the Seas teve de mudar o trajeto por conta do tempo.

O meteorologista-chefe da Royal Caribbean, James Van Fleet, publicou, em sua conta no Twitter, fotos do resgate realizado por oficiais e tripulantes do navio.