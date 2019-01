Museu dedicado a cachorros será aberto em fevereiro em NY

A partir de 8 de fevereiro, os apaixonados por cachorros que estiverem em Nova York, nos Estados Unidos, poderão se deleitar com pinturas, esculturas e outras obras dedicadas ao melhor amigo do homem. Depois de 32 anos, a cidade volta a abrigar o American Kennel Club Museum of the Dog -ou museu sobre cachorros.

Para a inauguração, o museu prepara exposições interativas, como uma cabine onde o visitante pode tirar uma foto e ver com qual raça canina registrada no American Kennel Club ele se parece. As crianças também vão se divertir, porque o museu terá atrações para elas.

No aplicativo, um cachorrinho virtual chamado Arty ajuda os visitantes a explorar o espaço em uma caçada semelhante ao jogo Pokemon Go. Os pais podem percorrer dois andares com mais de 180 obras de artes com o tema cachorro para amantes do animal.

O diretor do museu, Alan Fausel, afirma que mudará as exposições com frequência para atrair novos visitantes. O museu fica no número 101 da avenida Park. O ingresso custa US$ 15 para adultos e US$ 10 para estudantes, idosos e militares. Crianças com menos de 12 anos pagam US$ 5.