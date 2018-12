Mulher é condenada a três anos de prisão por 'assédio sexual' a macaco

A Justiça egípcia condenou uma mulher a três anos de prisão por "assediar sexualmente" um macaco em uma loja de venda de animais, informou o jornal estatal Al-Ahram nesta sexta-feira (28).

Um tribunal da cidade de El-Mansura, no norte do Egito, declarou culpada Basma Ahmed, de 25 anos, de "incitação à libertinagem" e de ter "cometido um ato público obsceno", segundo uma fonte judicial citada pelo jornal.

Um vídeo do incidente mostra a mulher rindo quando toca as partes íntimas do macaco em uma loja de animais em El-Mansura, fazendo alusões de caráter sexual, enquanto outras pessoas ao seu redor gargalham.

Ahmed foi detida em outubro e "confessou (...) o incidente, mas disse que não tinha a intenção de cometer um ato indecente e que ela só queria fazer cócegas no macaco", segundo indicou o jornal.

O vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, provocou uma enxurrada de comentários críticos à jovem.